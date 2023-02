WASHINGTON, 02 FEB - Un'altra condanna pesante per l'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021: un giudice ha inflitto cinque anni e mezzo al veterano dei marine Daniel Ray Caldwell, 51 anni, dell'area di Dallas (Texas), accusato di aver aggredito in quella occasione alcuni agenti con spray chimici. L'uomo, che in settembre si era dichiarato colpevole, dovrà pagare anche 2000 dollari di risarcimento danni.

