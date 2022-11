Assegnati i premi SIF-Farmindustria a 10 giovani ricercatori

ROMA (ITALPRESS) - Dieci giovani ricercatori hanno ricevuto oggi il premio SIF-Farmindustria dell'importo di 5.000 euro ciascuno. La consegna é stata effettuata dal presidente della SIF (Societá Italiana di Farmacologia), Giorgio Racagni, dal presidente eletto della SIF, Giuseppe Cirino, e dal presidente di Farmindustria, Marcello Cattani. "Chi piú dei giovani, che rappresentano il nostro futuro, ha bisogno di riconoscimenti e sostegni per spingersi sempre un po' piú in lá ed esplorare le frontiere della ricerca? - afferma Cattani -. Come industria farmaceutica siamo orgogliosi di puntare sulle nuove generazioni. Lo dimostra la crescita del 13% degli under 35 negli ultimi 5 anni, tra cui anche molte donne. Donne che rappresentano piú del 50% nella R&S e che sono la quasi totalitá delle premiate oggi, a dimostrazione del loro intuito e della loro tenacia". "Per affrontare le grandi sfide che il mondo della farmacologia ha davanti a sê, é fondamentale - ha dichiarato Racagni - valorizzare la ricerca di base e clinica e dare fiducia alle nuove generazioni di studiosi che, con il loro coraggio e le loro idee innovative, possono fare la differenza. Per questo, i Premi SIF-Farmindustria rappresentano un'eccellenza di cui la nostra Societá é particolarmente orgogliosa". I premi SIF-Farmindustria sono stati istituiti nel 2000 con la firma di un protocollo d'intesa. E sono stati assegnati in totale a 220 ricercatori pubblici e privati. I nomi dei premiati di oggi: Paola Brivio, Universitá degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari; Claudia Ceci, Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Medicina dei Sistemi; Vanessa D'Antongiovanni, Universitá degli Studi di Pisa, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; Agnese Graziosi, Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie; Natascia Guida, Universitá degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche; Francesca Lazzara, Universitá degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche; Giovanni Enrico Lombardo, Universitá Magna Graecia di Catanzaro, Dipartimento di Scienze della Salute; Elena Lucarini, Universitá degli Studi di Firenze, Dipartimento NEUROFARBA; Maria Giovanna Lupo, Universitá degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina; Federica Raucci, Universitá degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia. - foto ufficio stampa Farmindustria - (ITALPRESS). fsc/com 19-Nov-22 13:13

