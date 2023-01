Assicurazioni: Howden, in Italia punta a nuove acquisizioni

ROMA, 30 GEN - Il gruppo assicurativo britannico Howden punta a nuove acquisizioni in Italia e conta di raddoppiare, nei prossimi cinque anni, i ricavi nel nostro paese che nell'anno fiscale 2022, chiuso lo scorso settembre, sono ammontati a 105 milioni di euro. Un 60% dell'aumento avverrà per crescita organica e il resto per linee esterne tramite acquisizioni. Un pezzo importante della crescita del gruppo a livello consolidato, dove l'anno fiscale 2022 si è chiuso un aumento del 19% dei ricavi a 1.841 milioni di sterline. In una conversazione telefonica con l'ANSA il neo ceo di Hodwen Italia, Federico Casini (arrivato nella carica lo scorso 12 gennaio), sottolinea come malgrado il contesto non facile i ricavi del primo trimestre (ottoe-dicembre) siano saliti del 12%. "I nostri clienti sono aziende grandi o multinazionali che stanno ottenendo buoni risultati e alle quali noi, grazie all'alta specializzazione, possiamo offire un trattamento 'sartoriale'" dall'assicurazione del credito, alle fidejussioni e ai prodotti per i comparti della costruzione o della moda. Hodwen conta così di acquisire operatori broker di alta specializzazione, come già visto negli scorsi mesi visto l'ampio bacino (circa un migliaio) presente nel nostro paese. "L'Italia è un mercato attivo - aggiunge - e noi puntiamo al segmento alto e medio alto dove crediamo ci siano ampi spazi di crescita". "Ad aiutare la capacità di attrazione nel nostro progetto è anche - rileva Casini - essere un grande gruppo internazionale che però non è quotato e può contare su soci stabili e una robusta presenza di dipendenti nell'azionariato che posssiedono il 35% del capitale".

