Asstra, per nuova mobilità interventi a favore competitività e certezza risorse

Si parte dalle regole con un intervento normativo che elimini ogni disomogeneità del quadro regolatorio nazionale rispetto alla normativa comunitaria di settore contenuta nel Regolamento 1370/2007/CE; revisione del Testo unico delle società partecipate che vada verso una semplificazione e l'eliminazione di vincoli e limiti per le società partecipate non coerenti con i principi comunitari e con gli obiettivi di competitività e non discriminazione; revisione delle disposizioni nazionali sui servizi interregionali statali illegittime per incompatibilità con la disciplina comunitaria e nazionale sui servizi di trasporto pubblico locale.

Sul fronte delle risorse, Asstra chiede meccanismi automatici di indicizzazione del Fondo Nazionale Trasporti; iniezione strutturale aggiuntiva di risorse in conto esercizio per supportare ed accompagnare gli ingenti e straordinari investimenti e finanziare i nuovi servizi di TPL; accelerazione dei processi di pagamento; copertura integrale dei “mancati ricavi Covid-19” per il 2021 ed il 2022 ed interventi strutturali ed automatici per coprire i maggiori costi energetici; piena applicazione dei “costi standard” tenuto conto delle innovazioni tecnologiche, dei nuovi obiettivi programmatori e delle diverse dinamiche di costo; criteri di aggiornamento automatici delle tariffe nei contratti di servizio (c.d. “price cap” regolato dall'Art) e maggiore flessibilità tariffaria a favore delle imprese; incentivi alla diffusione dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitalizzazione dei pagamenti per rendere più attrattivo e innovativo il trasporto pubblico locale e arginare il crescente fenomeno dell'evasione tariffaria.

La terza area di intervento è quella dell'innovazione con una convergenza verso una transizione energetica sempre e comunque finalizzata all'acquisto di mezzi ad alimentazione alternativa, ma più adeguata gradualità, al fine di tener conto delle diverse realtà ed esigenze territoriali, della reale e tempestiva attuazione di investimenti necessari e conciliare gli obiettivi di riduzione delle emissioni e sociali, con la sostenibilità economica delle imprese; neutralità della governance nella gestione dei sistemi digitali integrati (“ad esempio Mobility-as-a-Service al fine di garantire equità di trattamento e non discriminazione degli operatori coinvolti, considerando la leva tariffaria quale fattore fondamentale per la competitività delle imprese.

Per le politiche aziendali, Asstra indica un incremento dei livelli di produttività del lavoro associato ad un sistema di relazioni industriali adeguato alle sfide del processo tecnologico; promozione, secondo logiche industriali e sulla base dei contesti di mercato, di sinergie tra imprese attraverso forme di aggregazione tra aziende per la realizzazione di obiettivi comuni (ad es. centralizzazione degli acquisti), produttivi (ad es. sinergie sulla flotta), organizzativi (ad es. personale di staff condiviso e circolarizzazione delle competenze).

XVII CONVEGNO NAZIONALEMOBILITEVOLUTIONLe imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese

30 gennaio 2023

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secoloVia Guido Reni, 4a - Roma

Il convegno nazionale ASSTRA giunge alla sua XVII edizione in un momento storico di particolare importanza per il settore del trasporto pubblico locale e in generale per il Paese. Le opportunità della transizione ecologica e digitale sono davanti a noi ed è necessario fare tesoro di quanto appreso negli ultimi turbolenti anni e avere il coraggio di proiettarsi verso il futuro, accelerando e portando a compimento il processo di evoluzione iniziato oramai da anni. E' indubbio che il trasporto pubblico è la soluzione di mobilità più efficace ed efficiente per connettere persone e territori. L'unica soluzione di mobilità in grado di far muovere 16 milioni di persone ogni giorno impiegando il minor quantitativo di risorse energetiche possibili. Per questa ragione non può esistere mobilità sostenibile senza un forte sistema di trasporto pubblico locale e per questa ragione il TPL si conferma come una delle principali leve per garantire la qualità della vita delle città e del Paese.

In quanto spina dorsale della mobilità urbana il trasporto collettivo, infatti, è in grado di incidere sul funzionamento della società favorendo e sostenendo le altre attività economiche, ricucendo le ferite dei territori e limitando diversità sociali e sacche di marginalizzazione. Al centro di qualsiasi sistema di trasporto pubblico ci sono le imprese che non si sono mai fermate neppure nei giorni più bui della pandemia, rendendo evidente l'essenzialità del servizio di trasporto. Essenzialità riconosciuta nel trattato di funzionamento della Unione Europea per cui gli Stati membri devono provvedere affinché i servizi di trasporto assolvano la propria missione.

L'emergenza pandemica, con le relative misure di contenimento, l'irreperibilità di molte materie prime insieme all'aumento dei costi dell'energia, hanno contribuito ulteriormente ad aumentare le incertezze rispetto al raggiungimento degli stringenti obiettivi definiti nel PNRR. La sfida è grande ma è il momento di sciogliere alcuni nodi del settore per sostenere una nuova industria del Paese, un nuovo mercato su cui puntare per rinnovare la crescita economica italiana conciliandola con un innalzamento della qualità della vita. E' necessario quindi creare un ambiente favorevole alla competitività - nel quale le aziende possano competere tra loro, per il mercato, e con le altre modalità di trasporto - puntando sul consolidamento e lo sviluppo industriale delle aziende di TPL e sulla conoscenza della nuova domanda di mobilità al fine di rispondere ai bisogni contemporanei di mobilità.

Proprio per affermare questi principi ASSTRA, in occasione del XVII Convegno Nazionale, presenterà un documento di posizione sui temi della competitività e del mercato ed una ricerca di taglio socio-attitudinale sull'attrattività dei servizi di trasporto pubblico locale. Il convegno si articolerà poi in due agorà per dibattere e confrontare le opinioni dei diversi stakeholder del sistema associativo in relazione allo sviluppo industriale delle aziende di trasporto pubblico locale e alle tendenze di mobilità della società contemporanea.

10:00 Registrazione partecipanti

Modera il Convegno Fabio Insenga – Vicedirettore Adnkronos

10:30 Apertura dei lavori

Andrea Gibelli – Presidente, ASSTRA

10:45 Saluti del Sindaco di Roma

porta i saluti Eugenio Patanè Assessore alla Mobilità di Roma Capitale

10:55 Intervento introduttivo

Edoardo Rixi – Viceministro, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Prima Sessione

L'attrattività del TPL

Cosa si muove nella società italiana? Come si stanno riorganizzando le comunità? Quali sono i nuovi bisogni di mobilità nelle città e nelle aree interne? Sono queste le domande che hanno spinto ASSTRA a dare seguito all'indagine realizzata lo scorso anno con GPF, Inspiring research, per approfondire l'analisi della società italiana rispetto ai bisogni di mobilità, individuando i fattori che determinano oggi l'attrattività dei servizi di mobilità e dei servizi di trasporto collettivo per gli italiani. Un'analisi socio-attitudinale delle trasformazioni in corso nella società italiana utile a tutte le imprese per perfezionare la propria offerta di mobilità, per confrontarsi con gli enti committenti, per ridefinire le politiche commerciali in un momento di trasformazione della clientela acquisita e di quella potenziale in modo da rispondere meglio alle esigenze della società e degli individui facendo crescere il numero di passeggeri del trasporto pubblico in quanto soluzione di trasporto preferibile. Capire le dinamiche delle comunità per intercettare i nuovi bisogni è la necessaria attività di business intelligence in grado di favorire l'innovazione, il progresso e lo sviluppo.

11:10 Presentazione dello studio ASSTRA - GPF Inspiring Research

A cura di Carlo Berruti – Market Research Director, GPF- Inspiring Research

11:30 L'attrattività del TPL: Agorà

Introduce i lavori Massimo Nitti - Vicepresidente, ASSTRA

• Carlo Carminucci - Direttore della Ricerca e responsabile Osservatorio “Audimob”, ISFORT;

• Giuseppe Catalano - Professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale,Facoltà di Ingegneria

dell'Informazione, Informatica e Statistica, Università di Roma La Sapienza;

• Paola De Micheli - Vicepresidente, X Commissione della Camera dei Deputati;

• Giovanni Dimopoli - Direttore Strategie e Sviluppo Business, PluService;

• Stefania Di Serio - Sales & Business Development International Market, ALMAVIVA;

• Francesco Golia - Regional Managing Director, Central Europe, Optibus;

• Sylvain Haon - Direttore Strategia, UITP;

• Antonello Pezzini - Membro della Segreteria Tecnica del Ministro, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

• Edo Ronchi - Presidente, SUSDEF;

• Giuseppe Ruzziconi - Presidente, federMobilità;

• Sergio Veroli - Presidente, Consumers' Forum

14:00 Pranzo

15:00 PNRR: la risposta ai nuovi bisogni per la nuova mobilità sostenibile

Raffaele Fitto - Ministro, Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e per il PNRR

15:15 Il ruolo della regolazione per il futuro del TPL

Guido Improta - Segretario Generale, Autorità di Regolazione dei Trasporti

Seconda Sessione

Riforme e competitività delle imprese di TPL

Per recuperare i gap esistenti tra il sistema italiano di mobilità e quello dei principali paesi europei e per offrire servizi di trasporto sempre più rispondenti ai bisogni delle persone è fondamentale riposizionare le imprese di trasporto pubblico locale secondo criteri industriali. Per fare ciò è necessario creare condizioni di stabilità e certezza tali da rendere il mercato nazionale del trasporto collettivo più competitivo, dinamico, economicamente più interessante e attrattivo. Le imprese di trasporto pubblico devono essere messe quindi nelle condizioni, nell'alveo del quadro regolatorio europeo, di offrire servizi più attraenti rispetto alle altre forme di mobilità. Le aziende devono quindi poter contare sulla stabilità delle norme che regolamentano il mercato e sulla certezza delle risorse economiche per poter progettare e programmare i servizi di mobilità affermando il trasporto pubblico locale come un servizio in grado di generare valore per le comunità, l'ambiente, l'economia. Il trasporto pubblico locale e regionale è l'industria su cui il paese può puntare per dare ulteriore impulso alla propria crescita economica.

15:30 Riforme e competitività delle imprese di TPL: Agorà

Introduce i lavori Giuseppina Gualtieri - Vicepresidente, ASSTRA

Presentazione del position paper ASSTRA “MOBILITEVOLUTION - Dalla resilienza allo sviluppo

• Nicola Biscotti - Presidente, ANAV;

• Bruno Bitetti - Managing partner, Studio Massimo Malena & Associati;

• Sabrina De Filippis - Direttore Direzione Business Regionale, Trenitalia;

• Salvatore Deidda - Presidente, IX Commissione trasporti della Camera dei Deputati;

• Massimiliano Fedriga - Presidente, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

• Arrigo Giana - Presidente, Agens;

• Andrea Giordano - Vice Capo di Gabinetto, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

• Davide Macor - Direttore Mercato Business, Edison;

• Federico Manzoni - Rappresentante ANCI presso l'Osservatorio TPL del MIT,

Assessore alle politiche della Mobilità ed ai servizi Istituzionali, Comune di Brescia;

• Pietro Marturano - Coordinatore nazionale, UOT - ANSFISA;

• Sonia Sandei - Head of Electrification Enel Italia;

• Mario Sebastiani - Presidente, Sipotra;

• Enrico Trombetta - Deputy Head of Consulting Aon Director Risk, Audit and Compliance Services, AON;

18:00 Intervento conclusivo

Matteo Salvini - Ministro, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

18:30 Visita guidata al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo e alla mostra

“Technoscape”, L'architettura dell'ingegneria

