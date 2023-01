Atletica: al via da Karlsruhe la stagione indoor del circuito Gold di World Athletics

Karlsruhe, 26 gen. - Venerdì a Karlsruhe, diretta Sky Sport Arena dalle 20, comincia la stagione indoor del circuito Gold di World Athletics, la massima rassegna a tappe dell'atletica in sala. Biglietti esauriti ormai da settimane per un meeting che avrà per protagoniste soprattutto le donne, a cominciare dall'idolo di casa, la campionessa olimpica e mondiale del salto in lungo Malaika Mihambo che in estate, a Budapest, cercherà di vincere il terzo titolo iridato consecutivo della specialità. A proposito di campionesse del mondo ce ne sono due al via dei 60 metri: l'inglese Dina Asher-Smith, amante dell'Italia e laureata in storia, oro nei 200 a Doha, sfiderà la svizzera Mujijnga Kambundji, vincitrice del titolo indoor lo scorso anno a Belgrado. Terzo incomodo la polacca Ewa Svoboda, specialista della distanza. Sui 60 metri, ma al maschile e con gli ostacoli, il duello sarà tra gli ultimi due campioni europei all'aperto: il francese Pascal Martinot-Lagarde, primo a Berlino nel 2018, cercherà la rivincita con lo spagnolo Asier Martinez, suo successore quest'anno a Monaco. Non ha vinto il titolo mondiale, ma quello olimpico Thiago Braz, il brasiliano che si mise la medaglia d'oro al collo nella sua Rio de Janiero. Non sarà facile il suo compito nel salto con l'asta: in pedana ci sarà KC Lightfoot, l'americano già apparso in spolvero nelle prime gare oltreoceano, e il tedesco Raphael Holzdeppe, che sia pure apparso in calo nelle ultime stagioni ha pur sempre vinto un mondiale nel 2013. Infine il triplo con la fuoriclasse ucraina Maryna Beck-Romanchuk, instancabile atleta straordinariamente competitiva anche nel lungo.

