Atletica: debutto stagionale il 1° febbraio a Siena per Vallortigara

Siena, 28 gen. - Il volo ricomincia da Siena. Dalla città che l'ha accolta. Dalla realtà che le ha permesso di rilanciarsi fino alla perla del bronzo mondiale di Eugene. Elena Vallortigara ha annunciato la data del proprio debutto stagionale: mercoledì 1° febbraio, PalaGiannelli, Siena High Jump Indoor Contest. Per la vicentina dei Carabinieri, fantastica in Oregon nello scorso luglio con il terzo posto nell'alto e il ritorno a quota 2 metri, si tratta del primo di quattro appuntamenti già segnati in agenda, sulla strada verso gli Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo): dopo l'esordio, sarà a Udine il 9 febbraio con l'australiana campionessa del mondo Eleanor Patterson, poi a Banska Bystrica con l'ucraina oro mondiale indoor Yaroslava Mahuchikh il 14, quindi agli Assoluti indoor di Ancona nel weekend del 18-19 febbraio.

L'azzurra è appena tornata dalle tre settimane di raduno a Tenerife, dove ha ripreso gradualmente a lavorare dopo un lieve infortunio all'adduttore rimediato pochi giorni prima di Natale. “Sono al rientro da questo infortunio e la gara di Siena sarà l'occasione perfetta per provare le prime rincorse, in una stagione che mi porterà a vari appuntamenti internazionali - le sue parole - La pedana mi piace molto e a Siena non posso proprio mancare. Vorrei ci fosse tanto pubblico per sostenerci”.

La terza edizione dell'evento organizzato dalla Uisp Atletica Siena, con la regia di Stefano Giardi che di Vallortigara è tecnico e mentore, ospiterà un buon cast di saltatrici in alto (dalle 18), tra cui le altre azzurre Erika Furlani (Fiamme Oro), Idea Pieroni (Carabinieri) e Marta Morara (Atl. Lugo), e la slovena finalista agli Europei di Monaco Lia Apostolovski. Tra gli uomini (ore 20) sono attesi Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), Eugenio Meloni (Carabinieri), lo spagnolo Carlos Rojas, lo sloveno Sandro Jersin Tomassini. Il pomeriggio sarà aperto dalle gare giovanili. Prevista diretta streaming sul canale YouTube della Uisp Atletica Siena.

