Atletica: Europei, Elena Bellò fuori in semifinale negli 800 metri

Monaco, 19 ago. - Elena Bellò esce di scena in semifinale negli 800 metri ai campionati europei di Monaco di Baviera. L'azzurra corre con una tattica diversa rispetto alla batteria e nel primo giro si mette in posizione di controllo nel cuore del gruppo anziché in testa a tirare. Quando si accendono le polveri, l'azzurra non trova lo spunto per inserirsi nelle posizioni che contano ed è sesta nella sua semifinale in 2'01"67, a mezzo secondo dal terzo posto che le avrebbe dato la qualificazione.

