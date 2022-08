Atletica: Europei, le azzurre della 4x100 in finale con il 4° tempo

Monaco, 19 ago. - Le velociste azzurre della 4x100 centrano senza problemi la finale ai campionati europei di Monaco di Baviera: terzo posto in batteria e pass diretto. Al femminile è confermato il quartetto previsto alla vigilia, che comunque coincide soltanto per metà con quello che ai Mondiali ha stabilito il record italiano, visto che mancano Dalia Kaddari (impegnata stasera nella finale dei 200) e Vittoria Fontana (dopo il risentimento muscolare di ieri sui 200 in batteria). Non corrono rischi le azzurre, con una serie di cambi in sicurezza: da Zaynab Dosso a Gloria Hooper, poi Anna Bongiorni per chiudere con un'ultima frazione convincente di Alessia Pavese, alla sua prima volta in pista con la maglia della Nazionale assoluta. Tutt'altro che disprezzabile il crono di 43"28, quarto tempo complessivo. Per la prima volta, in 25 edizioni degli Europei, l'Italia è in finale in tutte le gare di velocità, sia al maschile che al femminile: 100, 200 e 4x100.

