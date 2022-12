Atletica: Fidal, Jacobs e Vallortigara atleti dell'anno

Roma, 29 dic. - Marcell Jacobs Uomo dell'Anno, Elena Vallortigara Donna dell'Anno: ecco i principali verdetti del sondaggio lanciato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera per premiare simbolicamente i campioni azzurri protagonisti della stagione che sta terminando. A vincere “Atleta dell'Anno 2022” è anche la staffetta 4x100 femminile (Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese, Gloria Hooper) eletta Squadra dell'Anno, i giovani Mattia Furlani e Rachele Mori che hanno trionfato per la categoria U20, i master Roberto Paesani e Anna Micheletti scelti come migliori ‘over 35' della stagione. Come noto, il voto era rappresentato da un mix delle preferenze espresse da una giuria di esperti (principali giornalisti italiani di atletica, presidenza federale, direzione tecnica) con un peso pari a 2/3, e dai voti espressi sui profili Instagram e Facebook di Atletica Italiana (peso 1/3), in base alle nomination che erano state presentate il 23 dicembre.

Pubblicità

Il titolo maschile vola nella bacheca di Jacobs, che nella stagione post-Tokyo, pur tribolata per gli infortuni, è riuscito a portare a casa la medaglia d'oro ai Mondiali indoor di Belgrado con il record europeo dei 60 (6.41) e il successo agli Europei di Monaco di Baviera nei 100 (9.95). L'olimpionico ha primeggiato in entrambe le classifiche (social e giuria) ma una menzione è necessaria anche per gli altri tre favolosi atleti su cui si sono concentrati i voti della giuria: l'oro mondiale dei 35 km di marcia Massimo Stano, il campione d'Europa e della Diamond League dell'alto Gianmarco Tamberi, l'oro europeo dei 10.000 Yeman Crippa.

Tra le donne, la gioia è per Vallortigara, splendida medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene con il ritorno a 2,00 nell'alto dopo quattro anni, una prestazione che ha convinto la giuria di qualità e che le ha permesso di vincere la fierissima concorrenza di altre due protagoniste del 2022 come il bronzo europeo del martello Sara Fantini e l'oro U23 del cross Nadia Battocletti. Da sottolineare, con pieno merito, la valanga di preferenze social per Gaia Sabbatini, la più votata tra tutte le categorie.

I brividi dell'Olympiastadion, il bronzo a sorpresa che ha chiuso un Europeo magnifico per l'Italia, sono ancora sulla pelle: la 4x100 femminile è la Squadra dell'Anno, facendo il pieno di consensi sia tra la giuria sia nelle pagine social, al termine di un bel duello con un'altra staffetta che ha emozionato, nei giorni scorsi, agli Europei di cross di Piemonte 2022, ovvero la mista composta da Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaia Sabbatini. Un'altra soddisfazione per Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, al quale certamente vanno aggiunte Gloria Hooper (in batteria a Monaco) ma anche Vittoria Fontana, nel team che ha centrato la finale ai Mondiali di Eugene con il record italiano (42.71) e le altre colonne Irene Siragusa e Johanelis Herrera.

Tra gli Under 20 nessun dubbio: Mattia Furlani e Rachele Mori hanno incassato le preferenze di tutti i giurati, un giusto riconoscimento per la loro straordinaria stagione. Furlani funambolico campione d'Europa U18 del lungo (8,04!) e dell'alto, Mori campionessa del mondo U20 nel martello, impresa mai riuscita prima a un atleta italiano dei lanci: il futuro, sempre senza fretta, è qui.

Due atleti romani in vetta tra i master. Si tratta di Roberto Paesani, capace di due ori M75 ai Mondiali di Tampere (200 e 400) e un ampio bottino di migliori prestazioni italiane (100, 200 e 400 outdoor, 200 indoor), e al femminile di Anna Micheletti, medaglia d'oro W70 ai Mondiali nei 200 nonché protagonista delle MPI di 100, 200 e 400 outdoor, 60, 200, 400 e 800 indoor.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA