Atletica: meno 100 giorni alla decima Wings for Life World Run

ROMA, 30 GEN - Quando Dietrich Mateschitz e Heinz Kinigadner istituirono la Fondazione benefica Wings for Life, nel 2004, i progetti dedicati alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale erano pochissimi, e i fondi a disposizione ancora meno. Ma il debutto nel 2014 della Wings for Life World Run, la corsa dal format unico che si svolge ogni anno in contemporanea mondiale per sostenere la ricerca scientifica sulle lesioni spinali, ha cambiato tutto. Ecco perché l'anniversario che si profila all'orizzonte è così speciale: il 7 maggio 2023, il mondo intero si riunirà nuovamente per partecipare alla 10a edizione della Wings for Life World Run e correre per chi non può. Anita Gerhardter, CEO della Fondazione Wings for Life, è già proiettata all'evento: "Questa gara è unica. Chiunque può prendervi parte e tutte le quote d'iscrizione saranno interamente devolute per una buona causa." Per sottolineare questa importante ricorrenza, oggi prenderà ufficialmente il via un conto alla rovescia che scandirà i 100 giorni che ci separano dall'evento. Questa data segna l'inizio non solo della fase di allenamento per gli atleti più motivati, ma anche di una serie di stimolanti campagne e promozioni dedicate. Alcuni partecipanti selezionati, ad esempio, condivideranno sui canali social della Wings for Life World Run i loro trucchi personali per prepararsi alla corsa. In più, in collaborazione con il global partner Philips Sports Headphones, verrà lanciata la campagna "Bring A Friend": un ottimo modo per raddoppiare il divertimento! Il meccanismo è semplice: tutti coloro che si iscriveranno alla Wings for Life World Run tra il 27 gennaio e il 14 febbraio 2023, riceveranno una seconda iscrizione omaggio offerta da Philips, nonché a un voucher da utilizzare per l'acquisto di un nuovo set di cuffie sportive Philips. Una promozione davvero da non perdere. Cosa c'è infatti di meglio che partecipare a questo incredibile evento insieme ad un amico, un familiare o il proprio partner? Ad oggi, le donazioni hanno totalizzato 38,3 milioni di euro, interamente investiti nella ricerca. Solo nel 2022, la Wings for Life World Run ha raccolto 4,7 milioni di euro, grazie alle 161.892 adesioni in 192 paesi.

