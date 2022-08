Atletica: Mondiali U20, Faggin fuori da finale 100 metri per due centesimi

Roma, 3 ago. Mondiali di atletica U20 in Colombia, "la finale di Alessio Faggin nei 100 metri sfuma per soli due centesimi: 10.31 (-0.4) il crono del padovano di Monselice (ieri splendido 10.25 in batteria), 10.29 per lo statunitense Laurenz Colbert (+0.6) e il cubano Reynaldo Espinosa (+0.7), i due ripescati". Lo riassume la Fidal in una nota. "Faggin (undicesimo tempo totale) è terzo a pari merito nella sua semifinale, vinta da Bouwahjgie Nkrumie con il primato giamaicano U20 eguagliato: 10.11 come Yohan Blake nel 2007 e Christopher Taylor nel 2018".

