Vienna, 30 ott. - Daniil Medvedev batte Denis Shapovalov in rimonta e conquista il torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.349.180 euro), suo 15° titolo in carriera. Il 26enne moscovita, numero 4 del mondo già qualificato Atp Finals di Torino, si impone sul 23enne canadese, numero 19 Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 in due ore e 19 minuti.

