Australia: 5 leoni fuori dalla gabbia dello zoo di Sidney

Sidney, 2 nov. Cinque leoni del Taronga Zoo di Sidney sono stati avvistati fuori dalla loro gabbia questa mattina, facendo scattare le procedure di emergenza previste in caso di fuga dei felini dal loro recinto, che hanno determinato la decisione di chiudere temporaneamente il parco. Gli animali - un adulto e quattro cuccioli - sono stati ricondotti nella gabbia dopo pochi minuti e nessuno è rimasto ferito, ha detto un portavoce dello zoo senza dare spiegazioni per la fuga.

Pubblicità

Il direttore dello zoo Simon Duffy ha definito il fatto un "incidente significativo" su cui saranno svolti gli accertamenti previsti. I leoni erano entrati in una piccola area "adiacente" alla loro gabbia, ha raccontato ai media, a circa 100 metri da dove gli ospiti pernottano. "I leoni non sono mai usciti da quell'area, né tantomeno dallo zoo di Taronga - ha aggiunto - La gabbia dei leoni rimarrà chiusa fino a ulteriori verifiche per assicurarsi che sia sicura al 100%".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA