Auto: Luca De Meo eletto nuovo presidente Acea

ROMA, 09 DIC - Il consiglio di amministrazione dell'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA) ha eletto Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, come suo Presidente per il 2023. Dal 1° gennaio, de Meo sostituirà Oliver Zipse, CEO di BMW, che ha ricoperto la carica negli ultimi due anni. La carica del presidente di ACEA dura un anno, ed è rinnovabile per una sola volta. A ricoprire il ruolo sono gli amministratori delegati delle aziende associate, dei principali produttori europei di auto, furgoni, camion e autobus.

