Automobilismo: Arthur Leclerc in F2, correrà con il team Dams

Roma, 21 nov. - Arthur Leclerc, fratello del ferrarista Charles, correrà in Formula 2 la prossima stagione per il team Dams. Lo ha annunciato oggi il team francese in un comunicato stampa. "Siamo lieti di dare il benvenuto ad Arthur in Dams nel 2023. Nel corso della sua carriera ha dimostrato il suo talento e il suo potenziale e ha dimostrato di essere in grado di vincere" ha dichiarato Charles Pic, ex pilota di F1 e proprietario del team. Dopo due stagioni in Formula 3 con il team Prema, ora Arthur Leclerc è pronto per una nuova avventura.

