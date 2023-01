Autonomia: A.Fontana, 'd'accordo con visione Meloni, sarà opportunità per liberare energie'

Milano, 31 gen. "Io sono assolutamente d'accordo" con quello che dice la premier Meloni. "Credo che lei voglia anche sottolineare come oggi, purtroppo, l'Italia abbia servizi di Serie A e di Serie B, regioni che purtroppo soffrono più di altre. E mi sembra che questo sia determinato non certo dall'autonomia, ma al contrario dal centralismo che c'è stato fino ad oggi". Lo ha detto il governatore uscente della Lombardia, Attilio Fontana, candidato di centrodestra alla riconferma alla guida della Regione, a margine di un evento con il direttivo di Confartigianato, a Milano.

"Io -spiega Fontana- sono convinto che l'autonomia potrebbe essere una grande opportunità anche per il Sud, per liberare le forze migliori e per mettere in competizione gli amministratori locali, per evitare che si possano nascondere dietro 'le colpe di Roma' che non fa o che non dà. Io credo che sarebbe l'opportunità di questo popolo di persone creative, capaci, intelligenti, finalmente di liberare tutte le energie che hanno dentro di loro e che questo Stato opprimente impedisce loro di tirare fuori".

