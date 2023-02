Autonomia: Amendola (Pd), 'ci opporremo al decreto 'Spacca Italia''

Roma, 2 feb. "Gli applausi del Cdm all'approvazione dell'Autonomia Differenziata di Calderoli sono grotteschi. Un Governo felice di spaccare il Paese, di isolare ancora di più le Regioni del sud, di fare becera propaganda usando l'assetto istituzionale dello Stato. Ci opporremo con forza. È tempo che anche in Basilicata le forze progressiste e democratiche si mobilitino contro questo Decreto Spacca Italia. Il Pd sarà in prima linea”. Cosi il deputato dem eletto in Basilicata, Enzo Amendola, su Twitter.

