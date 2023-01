Roma, 19 gen. - "Bisogna prima leggere un testo, poi commentarlo. Non fare i commenti senza averlo letto o, peggio ancora, senza averlo capito". Così il ministro per gli Affari regionali e l'Autonomia Roberto Calderoli, fermandosi a parlare con i giornalisti in Transatlantico a Montecitorio, sulle polemiche che riguardano il progetto di autonomia differenziata.

