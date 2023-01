Roma, 2 gen. "L'Autonomia deve seguire la stessa strada delle altre riforme: monocameralismo, poteri del premier, competenze che devono tornare per intero allo Stato centrale (es infrastrutture energetiche). Serve un grande riassetto della Repubblica non uno 'scalpo' politico per la Lega". Così Carlo Calenda su twitter.

