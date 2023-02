Roma, 3 feb. “Sorprende che Meloni dica che non sono mai stati determinati i Lep: o ignora che con il governo Draghi ne abbiamo finanziati tre (asili nido, trasporto studenti con disabilità, assistenti sociali) oppure mente. In entrambi i casi, è un fatto grave per un Presidente del Consiglio”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA