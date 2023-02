Autonomia: Congedo (Fdi), 'sinistra mistifica realtà'

Roma, 3 feb. "La sinistra fa finta di dimenticare che l'autonomia differenziata è figlia di quella riforma del titolo V della Costituzione del 2001 dalla stessa voluta e attuata sotto il governo Amato e con il ministro Bassanini e pur di alimentare una polemica su una presunta penalizzazione del sud mistifica la realtà. Infatti non esiste nel decreto alcun riferimento alla spesa storica, ma sono molto chiari i concetti di perequazione e di livelli essenziali delle prestazioni quale pre-condizione dell'autonomia stessa. Nel decreto è stabilito, infatti, che il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, potrà essere effettuato dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard e sulla base di intese fra il Governo e le Regioni che avranno tempi e modi per fare scelte consapevoli. Sarà compito dei Governatori raggiungere intese a favore dei diritti dei cittadini e delle pari opportunità dei territori governati". Così Saverio Congedo, deputato di Fratelli d'Italia.

Pubblicità

"Peraltro, la riforma prevede il parere delle Conferenza unificata e un fondamentale passaggio in Parlamento che sarà l'occasione per un confronto di merito per migliorare eventualmente la riforma: mi auguro che la sinistra non voglia sacrificare questa opportunità straordinaria sull'altare di una polemica strumentale e preconcetta", conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA