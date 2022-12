Autonomia: Fontana, 'non vogliamo penalizzare nessuno, ma dare risposte e servizi migliori'

Milano, 7 dic. ''Gli ultimi due giorni sono stati molto interessanti, la Conferenza delle Regioni funziona, riusciamo a vestire i panni dell'interesse dei nostri cittadini, affrontando tanti temi e richieste da portare avanti. Ringrazio Mattarella per le sue parole sul tema dell'autonomia. Non vogliamo penalizzare nessuno ma migliorare l'efficienza per i nostri cittadini dando risposte sul territorio e servizi migliori''. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Rtl 102.5 discute del tema dell'autonomia.

''Sui temi come la sanità oggi c'è già una certa autonomia, dobbiamo rendere i territori compatibili con le necessità e non è detto che ovunque ci siano le stesse realtà, dobbiamo far sì che ci sia la flessibilità per poter adattarsi alle condizioni delle realtà locali”. Attilio Fontana esprime anche la sua opinione sul tetto al contante e sui pagamenti col POS: “Questa è una di quelle questioni su cui si fa molta demagogia. Pensiamo al fatto che ci sono tante persone che non hanno neanche la carta di credito ed hanno limiti nell'utilizzo degli strumenti digitali e dobbiamo dare loro la possibilità condurre una vita normale. Questi sono provvedimenti da dare gradualmente quando tutti i cittadini avranno piene competenze nella digitalizzazione''.

