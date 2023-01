Autonomia: Foti, 'pieno equilibrio tra nord e sud e sintonia su presidenzialismo'

Roma, 19 gen. "E' positiva l'intesa raggiunta ieri in maggioranza sulle riforme. Tutti quelli che pensavano che il governo fosse diviso sono ancora una volta serviti. Bene il cronoprogramma stabilito, che porterà all'approvazione delle riforme promesse in campagna elettorale in tempi certi, tra cui la definizione dello status speciale per Roma Capitale. Tra queste c'è il presidenzialismo, storica battaglia di Fratelli d'Italia su cui registriamo piena sintonia con le altre forze di maggioranza. Quanto all'autonomia differenziata appare evidente che sarà garantito il pieno equilibrio tra regioni del nord e del sud che è proprio quanto Fdi ha sempre proposto". Lo dichiara il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Tommaso Foti.

