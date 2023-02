Autonomia: Malpezzi (Pd), 'esultano per una scelta che spacca il Paese'

Roma, 2 feb. "Esultano tra di loro per celebrare una autonomia che spacca il Paese, creando due Italie. Noi diciamo con forza no a un progetto che aumenta le disuguaglianze e i divari, impoverisce il Mezzogiorno e non rispetta lo spirito unitario della nostra Costituzione. Ci opporremo con tutte le nostre forze in Parlamento contro questa pessima e ingiusta riforma che ignora ogni coesione sociale”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

