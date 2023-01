Autonomia: Picierno (Pd), 'è irricevibile, su proposta seria Sud pronto a ragionare'

Roma, 23 gen "Per come è stata presentata finora quella del ministro Calderoli è una proposta irricevibile. È una nemmeno troppo velata ipotesi di secessione del Paese. È l'idea di una Lega identitaria che torna ad ingaggiare una battaglia del Nord contro il Sud. Se invece intendono presentare una proposta seria, i sindaci e i governatori del Sud sono pronti a ragionare sull'autonomia differenziata". Lo afferma la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno in un'intervista al 'Corriere della sera'.

