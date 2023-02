Autonomia: presidente Bolzano, 'standard minimi ma Lep non diventino tetti spesa'

Roma, 2 feb. Il ddl sull'autonomia differenziata, oggi atteso in Consiglio dei ministri, "non ci riguarda direttamente, ma potrebbe avere effetti anche indiretti su di noi. Chiediamo che le prerogative possano essere assegnate anche a noi, che siamo speciali e non ordinarie, altrimenti saremmo al paradosso: al Veneto ordinario sì, ad esempio, e a noi speciali no". Così il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, lasciando Palazzo Chigi dopo un lungo incontro con il premier Giorgia Meloni: "ci ha dedicato molto tempo, già questo è un buon segnale", osserva.

Con il presidente del Consiglio, sempre sul fronte dell'autonomia differenziata, "abbiamo approfondito il tema dei Lep, chiedendo che non diventino tetti di spesa o definizione del tipo di spesa, altrimenti dove sarebbe l'autonomia? Ok dunque a standard minimi, ma non a tetti di spesa". Per Meloni "il ragionamento sta in piedi. Sia chiaro, non ci sono ancora i Lep", poiché non sono definiti nel ddl oggi in Cdm, "ma noi oggi abbiamo messo le mani avanti".

