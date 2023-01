Azione: Richetti svenuto in aula Camera, in corso accertamenti al Gemelli

Roma, 12 gen. Un malore improvviso e lo svenimento in aula a Montecitorio. Matteo Richetti, 48 anni, capogruppo di Azione/Iv è ora ricoverato per accertamenti al Gemelli. Dopo un primo controllo nell'ambulatorio di Montecitorio, per precauzione il parlamentare è stato trasferito nell'ospedale romano.

"Niente scherzi Matte', mi raccomando!", ha twittato il leader di Azione, Carlo Calenda. E poi Enrico Letta: "Dai Matteo! Ti rivogliamo presto in forze! #Richetti". Ed ancora Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera: "l gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle alla Camera è vicino al collega Matteo Richetti e gli augura una pronta guarigione". Infine, Luana Zanella e Angelo Bonelli: "A nome del gruppo dei deputati di Alleanza Verdi e Sinistra i nostri auguri di pronta guarigione al collega Matteo Richetti, capogruppo di Azione".

Ma è trasversale la vicinanza della politica. Dai capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: "Ci auguriamo di vederlo presto in aula. A lui e alla sua famiglia un grande in bocca al lupo a nome di tutta la Lega". E poi il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti: "A nome del gruppo dei deputati di Fratelli d'italia auguro pronta guarigione al collega Matteo Richetti, capogruppo di Azione".

