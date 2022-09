Azzurri chiuderanno 2022 con amichevoli in Albania e Austria

ROMA, 19 SET - Dopo i prossimi incontri con Inghilterra e Ungheria in Nations League, la Nazionale di Roberto Mancini chiuderà il suo 2022 affrontando in amichevole l'Albania e l'Austria. I due match, informa la Figc, si disputeranno rispettivamente mercoledì 16 novembre all''Air Albania Stadium' di Tirana e domenica 20 novembre all''Ernst Happel Stadion' di Vienna, entrambi con inizio alle 20.45. La Nazionale giocherà per la prima volta nella sua storia a Tirana, mentre sono tre i precedenti con l'Albania, con gli Azzurri sempre vittoriosi: il terzo e ultimo successo risale al 9 ottobre 2017, quando l'Italia si impose 1-0 a Scutari grazie ad un gol di Candreva in un match valido per le qualificazioni al Mondiale. Sono ben 38 invece i confronti tra Italia e Austria (18 vittorie degli Azzurri, 8 pareggi e 12 sconfitte), una lunga rivalità calcistica iniziata ben 110 anni fa, il 3 luglio 1912 (successo per 5-1 degli austriaci ai Giochi Olimpici di Stoccolma) e che ha avuto l'ultimo atto il 26 giugno dello scorso anno a Wembley, quando l'Italia si impose 2-1 ai supplementari negli ottavi di finale degli Europei con i gol di Chiesa e Pessina.

