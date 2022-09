Balneari: Gasparri, 'governo si preoccupi di cittadini non di iniziative inutili'

Roma, 2 set. “La priorità per il governo in questo momento deve essere il caro energia e il sostegno ad aziende e famiglie. È impensabile che qualcuno si preoccupi di varare decreti attuativi che riguardano il settore balneare. A maggior ragione in una fase che ha visto il maltempo flagellare molte coste italiane e vanificare il lavoro di una stagione per gli operatori. Ancora una volta qualcuno dimostra di non avere a cuore il futuro dell'economia e del turismo ma di guardare altrove". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Non consentiremo in nessun modo che questa iniziativa, a pochi giorni dalle elezioni politiche, trovi attuazione ed invitiamo il governo a concentrarsi sulle vere necessità degli italiani che rischiano di trovarsi in grande difficoltà per l'aumento delle bollette e semmai valutare la possibilità di risarcimenti alle realtà balneari devastate dal maltempo. Per il resto, al futuro del settore, finalmente, penserà il prossimo governo di centrodestra con Forza Italia come sempre dalla parte delle aziende e dei lavoratori italiani”, conclude.

