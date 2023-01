Balsamo: "Ottima notizia modifica riforma Cartabia, avrà effetti positivi"

Palermo, 14 gen. "E' una ottima notizia. Questo intervento efficace e tempestivo può produrre effetti estremamente positivi sul piano della funzionalità della riforma del sistema penale e – soprattutto – della fiducia dei cittadini nei confronti di tutte le istituzioni dello Stato". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo, commentando la modifica, annunciata dal Ministero della Giustizia, della riforma penale dell'ex Guardasigilli Marta Cartabia. Una modifica che avverrà intanto subito, per decreto, e in un secondo momento con un disegno di legge.

Proprio nei giorni scorsi, a causa di una norma della riforma della giustizia dello scorso anno, che prevede che i procedimenti per certi reati, come quello di lesioni, possono essere avviati solo sulla base della querela delle vittime, la Procura di Palermo è stata costretta a chiedere l'inefficacia della misura cautelare per tre boss. In questo caso le vittime, interpellate dal giudice come prevede la norma, si sono rifiutate di querelare i capimafia. E così la Procura di Palermo è stata costretta a chiedere la revoca dei mandati di arresto per i tre boss, imputati di lesioni aggravate dal metodo mafioso.

