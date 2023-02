Banche: Abi, a gennaio tasso sui mutui sale al 3,53%

MILANO, 14 FEB - Ancora in rialzo i tassi applicati dalle banche ai nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni. Secondo quanto emerge dal rapporto mensile Abi a gennaio, a seguito delle decisioni della Bce, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è il 3,53% (3,01% il mese precedente, 5,72% a fine 2007). "Siamo tornati ai valori di novembre 2013", spiega il vice direttore generale vicario dell'Abi, Gianfranco Torriero il quale evidenzia come "il tema rilevante è che la domanda di abitazioni non è solamente funzionale ai tassi praticati ma, soprattutto, ai prezzi delle abitazioni e al reddito disponibile".

