Barcolana: regata si presenta a Berlino con Half Marathon

TRIESTE, 07 SET - La regata più grande del mondo insieme alla maratona più veloce d'Europa: la 54/a edizione della Barcolana è stata presentata oggi a Berlino, nella sede di rappresentanza di Generali, assieme alla Generali Berlin Half Marathon, entrambe sostenute dalla compagnia assicurativa. "Barcolana, la mezza maratona e la maratona di Berlino - ha affermato Giulio Benedetti, Country Head of Communications, ESG and Public Affairs di Generali Deutschland - sono eventi accomunati dal forte legame con le rispettive città ma anche sempre più internazionali e attrattivi". Inoltre "condividono con noi molti valori quali diversity e integrazione, sostenibilità e prevenzione attraverso lo sport". Dean Bassi, direttore sportivo della Società velica di Barcola e Grignano (Svbg), e Piero Zecchini, direttore di Barcolana srl, hanno presentato i diversi aspetti dell'evento, creando interesse turistico e sportivo. "Il nostro obiettivo - ha sintetizzato Bassi - è accogliere tutti gli appassionati di vela, il pubblico e i nostri partner in un evento che amiamo profondamente e che è sempre più inclusivo". Alla regata sono già iscritte 600 imbarcazioni, di cui il 5% provenienti da Austria e Germania. "A breve presenteremo il programma del Barcolana Sea Summit - ha spiegato Zecchini - un evento che ci permette di riflettere sui temi della salute del mare". "Tornare a lavorare sull'internazionalizzazione - ha concluso il presidente della Svbg, Mitja Gialuz - è importante per l'evento, dopo l'interruzione dovuta alla pandemia siamo nuovamente in grado di contattare nuovi pubblici, promuovere Barcolana e il territorio". La prossima tappa del road show all'estero di Barcolana è prevista il 16 settembre all'Ambasciata Italiana a Vienna. A seguire, il 23 settembre, in Slovenia.

