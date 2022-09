Basket: Boston Celtics, Robert Williams si opera al ginocchio, 4-6 settimane di stop

Boston, 21 set. - Il lungo dei Boston Celtics Robert Wiliams si opererà domani al ginocchio sinistro e resterà fuori dai parquet Nba per 4-6 settimane. Una tempistica che quindi costringerà Williams a saltare tutto il training camp dei Celtics, le partite prestagionali e il via del campionato, con il ritorno atteso dopo le prime settimane di stagione regolare. D'altronde l'operazione era necessaria, se si ricorda la quotidiana routine di domande e risposte tra i giornalisti e coach Udoka durante la serie finale contro Golden State sulle condizioni del suo lungo, che i Celtics hanno dovuto gestire fisicamente per tutto l'arco delle Finals (saltando anche un totale di 7 partite durante i playoff). Le sue cifre stagionali però non fanno che sottolineare il contributo prezioso di Williams alla grande annata biancoverde: doppia doppia di media sfiorata (10 punti e 9.6 rimbalzi) con anche 2.2 stoppate a sera (dietro solo a Jaren Jackson Jr. di Memphis in tutta la lega), tenendo gli avversari al 38.2% al tiro quando si occupava direttamente lui dell'attaccante.

