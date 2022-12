Basket: Eurolega; EA7 Milano-Valencia 90-79

MILANO, 29 DIC - Si chiude con il sorriso il 2022 dell'EA7 Milano che batte Valencia (90-79) e conquista la terza vittoria consecutiva in Eurolega, mantenendo accese le speranze per i playoff. E' ancora Baron (24, 4/9 da tre) a guidare l'attacco dell'Olimpia che si lascia trascinare dai ritmi frenetici che invogliano gli spagnoli, tenuti a galla dal solo Dubljevic (26, 11/12 dal campo). Una gara di parziali e contro-parziali: Milano per due volte mette la doppia cifra di vantaggio (41-25 dopo 15', 67-52 dopo 28') ma per due volte Valencia torna ad un possesso di distacco (54-52 e 76-73). La giocata della gara è la palla recuperata da rimessa da Davies (17, 6 assist e 32 di valutazione) che porta al fallo antisportivo di Rivero, lo spartiacque verso l'ultimo e decisivo break. "Siamo stati più calmi in attacco - commenta un soddisfatto Ettore Messina, anche se abbiamo preso qualche tripla frettolosa. Davies ha fatto giocate importanti in attacco, Hines fondamentale in difesa. Abbiamo giocato in un'atmosfera calda e dobbiamo ringraziare i nostri tifosi che ci hanno dato fiducia anche nei momenti più duri". Per Milano un contributo importante arriva anche da Thomas (7 in 11'), tornato nelle rotazioni dopo diverse settimane.

