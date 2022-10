Basket, Eurolega: Milano-Berlino 74-80 all'overtime

MILANO, 14 OTT - E' Tamir Blatt il giustiziere dell'EA7 Milano, sconfitta per 80-74 all'overtime dall'Alba Berlino nell'esordio stagionale casalingo in Europa. Il figlio di David, allenatore di quel Maccabi che nel 2014 eliminò l'Olimpia dai Playoff per poi vincere quella stessa Eurolega proprio al Forum, segna 8 punti (dei suoi 13) nel supplementare (due liberi e due triple) e decide così una partita thrilling. L'Alba vince e con pieno merito, controllando il ritmo e sovrastando fisicamente l'avversario. Un dato su tutti: Milano mai mette il naso davanti in 40', con il primo sorpasso solo dopo 40" del supplementare (72-70 con un canestro di Melli). Certo, nemmeno mai si arrende, unica situazione confortante: per tre volte Berlino scappa in doppia cifra di vantaggio (anche a +17, 33-16) e per tre volte Milano torna sotto, con la tripla di Melli per vincere la partita sulla sirena che non premia la squadra di Messina. Non bastano gli sforzi di Pangos (16, 12 nel quarto periodo con 4 triple), Shields (15 ma 1/7 da tre) e Hines (10): l'Olimpia cade in casa.

