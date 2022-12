Basket, Eurolega: Milano-Monaco 79-71

MILANO, 23 DIC - L'EA7 Milano trova sotto l'albero un miracolo. Sotto di 17 (39-56), e con l'umore sotto le scarpe, ribalta il Monaco capolista di Eurolega (79-71) con un parziale di 21-1 nel finale, figlio dell'orgoglio, degli assordanti 10 mila del Forum e dell'espulsione per proteste di un decano come Hines, furioso - due tecnici in 10" sul -14 - per un evidente fallo non fischiato su Mitrou-Long. E' la svolta emotiva della gara, il toccasana dalla depressione, la scarica elettrica nel cuore: con Messina a letto con l'influenza, è Mario Fioretti a vincere all'esordio in Eurolega e spezzare la maledizione del Forum, dopo 7 sconfitte consecutive. L'eroe di serata è Pippo Ricci, al netto delle statistiche (11 punti), con stoppate e difese vigorose: "E' una grande vittoria di squadra, dal grande valore. Abbiamo combattuto, dopo che Hines ci ha indicato la strada". Per la rimonta, l'Olimpia si aggrappa anche alle triple di Baron (23, 6/10), alle penetrazioni di Hall (12) e a Davies (14). "Sono stato capo allenatore per 12 ore - spiega Fioretti - ma il merito della vittoria è tutto dei ragazzi che nella ripresa hanno fatto una difesa incredibile". Per il Monaco invece grande delusione: James (24, 5 assist) e Okobo (16) dominano per 30' ma nell'ultimo quarto la buttano via.

