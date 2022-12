Basket: Eurolega, Virtus Bologna a caccia del tris ma contro il Baskonia serve un'impresa

Roma, 21 dic. - Dopo le due vittorie consecutive casalinghe, centrate contro Alba Berlino e Maccabi Tel Aviv, la Virtus Bologna è ospite del Baskonia, sesta in classifica in Eurolega, per andare a caccia di un posto nei playoff ora distante una sola partita. Servirà però un'impresa alla formazione di Sergio Scariolo, data vincente a 3,35 su Stanleybet.it contro l'1,28 degli spagnoli padroni di casa. Per lo scarto finale c'è invece molto equilibrio: in quota leggermente avanti un finale tra i 6 e 10 punti di scarto, offerto a 2,65, su una partita più stretta, con un max di 5 punti di differenza, vista a 2,70. Sale invece a 26 un divario di oltre 30 punti, come in occasione dell'ultima trasferta europea, persa pesantemente dalle V Nere in casa dell'Olympiacos.

