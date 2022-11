Tbilisi, 14 nov. - L'Italbasket si qualifica per i mondiali 2023 che si disputeranno tra Filippine, Indonesia e Giappone. Gli azzurri staccano il pass con due turni d'anticipo grazie al sofferto successo per 85-84 a Tbilisi contro la Georgia. Top scorer per gli azzurri Spissu e Tessitori con 15 punti.

