Basket: Messina 'Virtus maleducata, io non dimentico'

MILANO, 29 AGO - Non si allenta la tensione tra Olimpia Milano e Virtus Bologna dopo le polemiche della scorsa finale scudetto, culminate con il deferimento del proprietario delle Vu Nere Massimo Zanetti. Ettore Messina, durante il Media Day della squadra 29 volte campione d'Italia, non le manda a dire quando si parla della rivalità tra i due club. "Non c'è acredine, c'è stata maleducazione da parte loro. Sfido a trovare una nostra dichiarazione irrispettosa. Sono solo state le loro voci. C'è chi dice che dopo la partita ci si stringe la mano e si va oltre, io faccio fatica e non dimentico. In passato mi hanno detto che per la memoria sono un incrocio tra un elefante e un carabiniere". Messina inoltre conferma di puntare allo Scudetto "per conquistare la terza stella" e si augura di riuscire a tornare alle Final Four, anche se il livello di Eurolega "è davvero alto". "Questa può essere la mia Olimpia - spiega il coach di Milano - più profonda, atletica e completa. Speriamo diventi anche la più forte. Abbiamo inserito diversi nuovi giocatori, svecchiato alcuni ruoli, siamo una squadra più da corsa che nel passato e cercheremo di mantenere lo stesso livello difensivo". A completare il roster è atteso l'annuncio di Johannes Voigtmann che aspetta da diverse settimane il nullaosta per liberarsi dal contratto che lo lega al Cska Mosca, come già garantito dalla Fiba a Kevin Pangos. "Stiamo aspettando il verdetto - taglia corto Messina -, noi non siamo coinvolti ma fiduciosi. Trovo solo poco normale e poco corretto che per arrivare a sentenza bisogni aspettare così tanto tempo. Vale per lui, vale per Mitoglou". Il greco infatti da sei mesi aspetta la sua squalifica per doping.

