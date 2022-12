Basket: Nba, Antetokounmpo vince sfida con Banchero e i Bucks passano a Orlando

Orlando, 6 dic. - Successo in trasferta di Milwaukee Bucks (17-6) che si impongono 109-102 a Orlando contro i Magic (5-20). Sotto anche di 16 lunghezze a inizio quarto periodo e costretti a inseguire per oltre mezz'ora, i Magic hanno provato a dare una scossa alla loro partita riportandosi anche sul -4 a due minuti dalla sirena: a rispedirli indietro però ci hanno pensato tre liberi a bersaglio di un super Giannis Antetokounmpo, che ha reso inutile il 30-21 di parziale finale di Orlando e i 20 punti massimo in stagione di Markelle Fultz, condannando così la squadra della Florida alla nona sconfitta in fila. Il volto copertina del match in casa Bucks è ancora una volta Antetokounmpo, impegnato in difesa a tenere a bada Paolo Banchero e scatenato dall'altra parte con i suoi 34 punti, 12/21 al tiro, 13 rimbalzi, 5 assist e un paio di stoppate. Al resto dei giocatori di Milwaukee non basta che stargli dietro, a partire da un Bobby Portis in doppia doppia da 18 e 10 rimbalzi, con la squadra del Wisconsin che consolida il suo secondo posto a Est. All'ultimo della Eastern Conference invece troviamo la squadra di Paolo Banchero, autore di 20 punti raccolti facendo grande fatica al tiro - 4/16 dal campo, ma con 12/15 ai liberi. Il numero 5 di passaporto italiano avvicina la tripla doppia (già nel mirino come prossimo obiettivo statistico individuale), aggiungendo al suo boxscore anche 12 rimbalzi e 7 assist, mentre il miglior realizzatore in casa Magic è Franz Wagner che chiude con 25 punti e 6 rimbalzi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA