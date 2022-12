Basket: Nba, Banchero non basta ai Magic, super Young trascina gli Hawks alla vittoria

Atlanta, 20 dic. - Atlanta (16-15) batte di misura 126-125 Orlando e interrompe la serie di sei vittorie di fila dei Magic (11-21). Gli Hawks sembravano averla vinta ma un parziale di 12-0 della franchigia della Florida nel finale riporta gli ospiti in vantaggio e allora ci deve pensare il rientrante Dejounte Murray con gli unici due liberi della sua serata a chiudere definitivamente la contesa (17 punti con 18 tiri per lui).

Per la squadra della Georgia ottima prova dalla panchina del rookie A.J. Griffin autore di 19 punti. Pur con il ritorno in campo di Murray e di John Collins, l'Mvp della gara per Atlanta è un Young da 37 punti e 13 assist, con il 50% al tiro (11/22) e il 100% dalla lunetta (12/12). Da quando è entrato nella NBA, Young diventa il titolare di più gare da almeno 35 punti e 10 assist, superando perfino James Harden.

Nel terzo quarto il leader degli Hawks segna 17 dei suoi 37 punti dando anche 10 punti di vantaggio alla sua squadra, che deve però lottare fino agli ultimi secondi per battere Orlando. Non bastano ai Magic i 18 punti di un Paolo Banchero da 7/15 dal campo, 4 rimbalzi e 7 assist, che commette il fallo decisivo sull'ultimo possesso difensivo e poi sbaglia la tripla allo scadere della potenziale vittoria.

