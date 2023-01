Basket: Nba, Boston ko a Orlando, interrotta la serie di 9 vittorie

Orlando, 24 gen. - Vittoria casalinga per Orlando (18-29) che supera Boston (35-13) per 113-98.I Magic restano la bestia nera dei Celtics, battuti per la terza volta in fila in stagione su quattro incroci e abili a fermare la striscia di nove vittorie consecutive di Boston - con gli ospiti costretti a rinunciare causa infortunio a Marcus Smart e Robert Williams III e incapaci di andare oltre i 26 punti a testa realizzati da Jayson Tatum e Jaylen Brown, che realizzano in combinata nove delle 18 triple a bersaglio per i Celtics. A trascinare Orlando ci pensa il solito Paolo Banchero, che ritrova ritmo a livello offensivo dopo qualche prestazione incolore e chiude con 23 punti la sfida contro una delle migliori difese Nba. Il n°5 di passaporto italiano tira con 7/13 dal campo e 3/5 dall'arco, mentre sotto canestro Wendell Carter Jr. aggiunge una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi. Si rivede in campo dopo oltre 900 giorni Jonathan Isaac: per lui 10 punti in 10 minuti uscendo dalla panchina con 4/7 al tiro, tre rimbalzi e due recuperi.

