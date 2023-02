Basket: Nba, Butler e Adebayo trascinano Miami al successo a Cleveland

Cleveland, 1 feb. - Vittoria in trasferta di Miami (29-23) che si impone 100-97 su Cleveland (31-22). Jimmy Butler segna 23 punti, Bam Adebayo ne aggiunge 18 con 11 rimbalzi e gli Heat, grazie all'esperienza dei suoi leader, porta a casa il successo sui Cavaliers in volata - con la tripla del potenziale pareggio di Donovan Mitchell che sulla sirena finisce corta e condanna i padroni di casa al quinto ko nelle ultime otto. A Cleveland non bastano i 19 punti di Evan Mobley e i 14 con 11 rimbalzi di Jarrett Allen.

