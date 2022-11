Basket: Nba, Butler trascina Miami al successo su Golden State

Miami, 2 nov. - Dalle parole ai fatti. La stella dei Miami Heat (3-5) Jimmy Butler aveva promesso una reazione dopo il negativo avvio di stagione e ha mantenuto la promessa trascinando la sua squadra al successo contro i campioni Nba in carica dei Golden State Warriors (3-5) superati 116-109. Butler contribuisce con 23 punti, 8 assist e 6 rimbalzi. ottime anche le prova di Bam Adebayo (19 punti) dei tiratori dalla panchina, con Max Strus a quota 24 (4/10 da tre) e Duncan Robinson autore di 17 punti (5/8 dall'arco). Ai campioni Nba in carica non basta la decima tripla doppia in carriera di Steph Curry, che firma 23 punti e ci aggiunge 13 rimbalzi e 13 assist, tirando 7/14 dal campo e 4/10 da tre. Ottimo anche Andrew Wiggins a quota 21 punti con 8/12 al tiro mentre i 19 di Klay Thompson arrivano con 19 tiri (solo 7 segnati) e 4/12 dalla lunga distanza. Nessun altro giocatore raggiunge la doppia cifra per coach Steve Kerr: Warriors ancora senza vittoria (0-4) lontano da San Francisco.

