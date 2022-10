Basket: Nba, Clippers ko 108-94 e prima vittoria stagionale per i Thunder

Oklahoma City, 26 ott. -Un parziale di 21-0 nel terzo quarto regala ai Thunder la prima vittoria stagionale dopo tre ko in fila. Oklahoma City (1-3) supera in casa i Los Angeles Clippers (2-2) per 108-94 approfittando delle assenze di Kawhi Leonard (riposo), Paul George (malattia) e Marcus Morris (motivi personali) tra i californiani. Servono quasi 33 minuti a un giocatore qualsiasi di L.A. per raggiungere la doppia cifra, chiudendo poi con i 15 di Luke Kennard come top-scorer e Ivica Zubac con 10 punti, 14 rimbalzi e 7 stoppate come miglior giocatore di serata.

Dall'altra parte invece Shai Gilgeous-Alexander continua a bruciare le retine, rifilando 33 punti alla sua ex squadra con 11/22 al tiro e 9/9 ai liberi. Insieme a lui ci sono i 25 di Tre Mann e gli 11+10 di Aaron Wiggins per sopperire all'assenza di Josh Giddey, fuori dai giochi per una distorsione alla caviglia destra. I Thunder sono riusciti a vincere nonostante un terribile 4/30 dalla lunga distanza, approfittando delle 18 palle perse degli avversari.

