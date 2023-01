Basket: Nba, con 41 punti Antetokounmpo trascina Milwaukee

LOS ANGELES, 28 GEN - Giannis Antetokounmpo, autore di 41 punti, è stato il protagonista della vittoria di Milwaukee in casa di Indiana (141-131), mentre Minnesota ha inflitto a Memphis la quinta sconfitta consecutiva (111-100). Prima del fischio d'inizio, emozione palpabile tra le fila dei Grizzlies al momento del minuto di silenzio per onorare la memoria di Tire Nichols, afroamericano morto a 29 anni il 7 gennaio a Memphis, dopo essere stato picchiato da cinque poliziotti neri, ora accusati di omicidio. La scoperta, ieri, dello straziante video del suo arresto, e dei colpi mortali infertigli, hanno profondamente scosso giocatori e squadre della lega, che hanno inviato messaggi di cordoglio alla famiglia di Nichols, mentre l'NBA ha definito le immagini "orribili". Antetokounmpo ha messo a segno anche 12 rimbalzi e 6 assist in un incontro che a lungo è sembrato una passeggiata per i suoi Bucks, che hanno avuto fino a 33 punti di vantaggio. Così, nel tentativo di fermarlo, i Pacers hanno tirato fuori la carta dal "hack-a-Giannis", vale a dire il fallo sistematico, facendo affidamento sulla fragilità nei tiri liberi. Il suo 7/18 ha dato loro parzialmente ragione, visto che sono tornati a -7 a quattro minuti dal termine, guidati dall'imponente Myles Turner (24 punti). Ma Jrue Holiday (20 punti) e Khris Middleton (17) hanno preso il sopravvento. Milwaukee rimane 3a in Oriente, Indiana 9a, nonostante questa ottava sconfitta in dieci partite. Al 5o posto c'è Cleveland, sconfitta a Oklahoma City (112-100) subendo la legge di Shai Gilgeous-Alexander, ancora una volta eccellente (35 pt). Orlando è caduta nel derby con i Miami Heat (110-105). Per Paolo Banchero 19 punti. I Cavs hanno ancora un po' di vantaggio su Miami (6a), vincente su Orlando (110-105), nonostante fosse nove punti dietro all'inizio dell'ultimo quarto. Jimmy Butler (29 punti, 6 assist, 6 rimbalzi) è stato dominante nel terzo successo consecutivo degli Heat.

