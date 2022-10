Basket: Nba, Doncic non basta a Dallas, New Orleans vince 113-111

New Orleans, 26 ott. -Vittoria di prestigio per New Orleans, che senza Ingram, Williamson e Herb Jones riescono a battere 113-111 una diretta rivale per i playoff come Dallas. A prendersi i riflettori è un Trey Murphy semplicemente perfetto: 8 su 8 al tiro per 22 punti finali, tra cui quattro triple e una schiacciata. Tra gli altri sette giocatori in doppia cifra da segnalare gli 11 del rookie Dyson Daniels al suo debutto 'vero' in Nba, mentre CJ McCollum pur tirando male (6/20) ha chiuso con 14 punti e 11 assist. Nonostante la grande profondità dei padroni di casa, i Mavericks hanno messo nelle mani di Luka Doncic il pallone per pareggiare o vincere la partita, ma la sua conclusione da tre punti ha preso solo il primo ferro. Per il candidato MVP si conclude così una prestazione da 37 punti con 11 rimbalzi e 7 assist, motore di un attacco che ha avuto 24 punti anche da Spencer Dinwiddie e 23 da Christian Wood, ma senza riuscire ad approfittare delle assenze tra gli avversari, complice anche il 2/13 da tre del campione sloveno.

