Salt Lake City, 18 ott. -La stella della nazionale italiana all'ultimo europeo Simone Fontecchio è pronto all'esordio nella Nba con la maglia degli Utah Jazz che avverrà la notte tra mercoledì e giovedì contro i Denver Nuggets del due volte Mvp Nikola Jokic. Il 26enne abruzzese vuole ritagliarsi il suo spazio anche nel campionato più difficile del mondo, consapevole che la squadra di Salt Lake City rinnoverà le rotazioni in questa regular season e per lui potrebbero arrivare responsabilità, minuti in campo e (si spera) anche punti. Che il talento sia cristallino non lo scopriamo oggi, basta guardare a quanto fatto in estate con la maglia azzurra.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA