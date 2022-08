Basket: Nba, i Lakers ritireranno la maglia numero 16 di Gasol il prossimo 7 marzo

Los Angeles, 18 ago. -Pau Gasol diventerà il prossimo grande centro della storia Nba a venire insignito dell'onore del ritiro del proprio numero: i Los Angeles Lakers faranno a meno da quest'anno in poi della maglia numero 16 appartenuta al lungo catalano dal 2008 al 2014. La data scelta è quella del 7 marzo, in concomitanza del match dei gialloviola allo Staples Center contro i Memphis Grizzlies - la prima franchigia ad aver puntato su di lui, prima che lo sbarco a Los Angeles gli permettesse di giocare tre finali Nba di fila e conquistare due titoli. Dopo il ritiro a seguito di un'ultima stagione disputata in Spagna, si arricchisce così la lunga lista di talenti con maglie ritirate in casa Lakers: dopo Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Magic Johnson, Jerry West, Elgin Baylor, James Worthy, Gail Goodrich e Jamaal Wilkes toccherà anche a Pau Gasol.

