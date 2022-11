Basket: Nba, i Lakers sprecano 17 punti di vantaggio e perdono in casa con i Pacers

Los Angeles, 29 nov. -Sconfitta casalinga per i Los Angeles Lakers (7-12) che perdono di misura 116-115 contro gli Indiana Pacers (12-8). I Lakers toccano il massimo vantaggio sul +17 a inizio quarto periodo e sembrano in totale controllo del match a 10 minuti dal termine, ma da lì in poi subiscono un parziale di 29-12 fino al canestro del pareggio firmato da Tyrese Haliburton. LeBron James riporta avanti i suoi sul +2 a 20.9 secondi dalla fine, ma dopo un rimbalzo offensivo Haliburton trova il rookie Andrew Nembhard sul perimetro per la tripla sulla sirena che decide la partita e condanna i Lakers a una sconfitta amarissima.

I Big Three gialloviola finiscono tutti sopra quota 20 (James 21 ma tirando 8/22, Davis 25+13 ma con un pesante tiro libero sbagliato nell'ultimo minuto di gioco e Westbrook 24 con 6 assist), ma non basta per evitare il pesante ko. La squadra di coach Carlisle però ci crede fino alla fine trascinata dai 24 con 14 assist di Haliburton, a cui si aggiungono i 23 di Ben Mathurin e i 12 del decisivo Nembhard (4/7 da tre).

